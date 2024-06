PSG all’assalto di Kvaratskhelia: offerta shock al georgiano. De Laurentiis fa muro e lavora per il rinnovo

Il PSG offre 110 milioni per Kvaratskhelia, ma il Napoli resiste. De Laurentiis punta al rinnovo del talento georgiano nonostante l’interesse dei francesi.

Il calciomercato estivo si infiamma con una notizia che scuote l’ambiente napoletano: il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli. Una situazione che promette di tenere banco nelle prossime settimane, con i tifosi partenopei in ansia per il futuro del loro beniamino.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club francese avrebbe formulato un’offerta allettante per il talento georgiano:

“Il Paris Saint-Germain offre un contratto di 4/5 anni a 11 milioni a stagione, ma il muro è altissimo e non sarà mai scalfito. Il Napoli non lo cederà e lo ha anche annunciato con un comunicato stampa. De Laurentiis non retrocede, non si smuove anche al cospetto dei 110 milioni offerti dal PSG: punto.”