Buongiorno dice ‘sì’ a Conte: Dal Napoli l’unica offerta al Torino

Alessandro Buongiorno apre al Napoli di Conte. La trattativa col Torino continua, mentre altre squadre mostrano interesse per il difensore.

Il Napoli fa sul serio per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino ha dato la sua disponibilità al trasferimento, rispondendo positivamente alla chiamata di Antonio Conte. Tuttavia, la trattativa tra i club è ancora in corso, con alcune divergenze sul prezzo da superare.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’apertura di Buongiorno al Napoli risale a un incontro fortuito con Conte:

“Immagine: il tecnico è a tavola per i fatti suoi e Alessandro, sfruttando il giorno libero concesso da Spalletti nel bel mezzo della preparazione della coppa e soprattutto la concomitanza del suo compleanno, arriva nello stesso locale e si preoccupa di offrire un bicchiere di champagne al signor Antonio – si fa per dire -, raccontandogli la propria disponibilità a sposare il progetto Napoli. Mica poco.”

Questo incontro, avvenuto a Torino all’inizio di giugno, ha gettato le basi per una possibile trattativa.

Il quotidiano sportivo sottolinea che la trattativa è in corso, ma ci sono ancora differenze da colmare:

“Si lavora costantemente con il Torino per ridurre la distanza, per limare le divergenze che in questi casi si chiamano così: diverse opinioni di valutazione economica. Il nocciolo della storia è questo. È solo una questione di accordi, di trovare la quadra e di far collimare domanda e offerta.”