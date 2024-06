Conte scende in campo in prima persona: “Kvaratskhelia e Di Lorenzo non sono sul mercato”

Il tecnico Antonio Conte ha preso fermamente posizione sul mercato: Kvaratskhelia e Di Lorenzo non si muovono da Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il tecnico Antonio Conte ha emesso un chiaro diktat riguardo al futuro dei giocatori Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia, sottolineando la loro centralità nel progetto del club partenopeo. In un’intervista esclusiva a Kiss Kiss, il giornalista Valter De Maggio ha rivelato dettagli cruciali su questa situazione che tiene banco in casa Napoli.

Secondo De Maggio, Conte ha personalmente preso posizione per assicurare che Kvaratskhelia e Di Lorenzo rimangano a Napoli, considerandoli irrinunciabili per il suo progetto tecnico. “Da informazioni molto personali che ho, mi risulta che Antonio Conte sia sceso in campo in prima persona. Il leccese ha dato un diktat assoluto: Kvaratskhelia e Di Lorenzo non sono sul mercato, sono imprescindibili e non si muoveranno da Napoli. Il tecnico, molto infastidito da quanto sta accadendo, pretende che i procuratori e la società trovino un accordo nel più breve tempo possibile. Antonio Conte vuole il bene del Napoli”, ha affermato De Maggio nel corso dell’intervista radiofonica.

Conte, notoriamente deciso e determinato, ha espresso il suo malcontento riguardo alle voci di mercato che circondano questi giocatori chiave. “Le informazioni che ho ricevuto sono mie, strettamente personali e mi assumo la responsabilità di quanto dico. Ma questo vale anche per altri giocatori. Antonio Conte vuole che certe cose non accadano. Faccio un nome solo a titolo di esempio. Amir Rrahmani non può decidere di andare via perché il mister lo ritiene imprescindibile. Conte è uno duro, non si lascia intimorire da ciò che filtra”, ha aggiunto De Maggio.