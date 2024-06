Rafa Marin il nuovo Ostigard? Tina: “Conte lo ha voluto come riserva nel suo Napoli”

Rafa Marin sarà la riserva designata da Antonio Conte per il prossimo campionato, relegando Ostigard a un possibile trasferimento.

Antonio Conte ha deciso di puntare su Rafa Marin come nuovo volto chiave della difesa partenopea per la stagione in arrivo. Secondo quanto riportato da Pasquale Tina durante la trasmissione ‘Forza Napoli Sempre – Summer Edition’, il tecnico considera lo spagnolo una scelta più adatta per le rotazioni difensive rispetto al norvegese Leo Ostigard, attualmente nel mirino per una cessione.

“Rsulta che mister Antonio Conte lo consideri un’alternativa dalla panchina, una pedina da utilizzare a gara in corso. Nelle idee del mister, lo spagnolo dovrebbe prendere il posto oggi occupato dal norvegese Leo Ostigard, in termini di rotazioni nel reparto arretrato del suo Napoli”, ha spiegato Tina. “Rispetto ad Ostigard, Rafa Marin è considerato migliore sul piano tecnico: ha un piede più delicato e, anche per questo, sarebbe stato scelto dalla dirigenza come primo rinforzo sul mercato”.

La situazione di Leo Ostigard, invece, sembra destinata a un cambio di squadra dopo un periodo di incertezze già vissuto nella scorsa stagione di Serie A. Il difensore norvegese potrebbe lasciare Napoli nel corso della sessione estiva di mercato, alla ricerca di maggiore continuità e opportunità di gioco.