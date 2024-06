SKY – Buongiorno dichiarato incedibile sino alla fine di EURO 2024: l’intenzione di Cairo

Buongiorno, obiettivo di Conte, rimane al centro di una trattativa complessa che potrebbe prolungarsi sino alla fine degli Europei.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino, è stato identificato come il rinforzo ideale per il Napoli di Antonio Conte, desideroso di consolidare la retroguardia partenopea dopo l’arrivo di Rafa Marin. Il club azzurro ha già siglato un accordo cruciale con il Real Madrid per il trasferimento di Marin, del valore di 10 milioni di euro, includendo una clausola di recompra per i Blancos tra due anni.

Invece il percorso verso l’acquisto di Buongiorno si rivela impervio. Secondo Luca Marchetti, noto giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport, intervenuto su Radio Marte, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha dichiarato categoricamente l’incedibilità del difensore sino alla conclusione di EURO 2024. Cairo ambisce a far crescere ulteriormente il valore del giocatore, auspicando una battaglia d’asta che potrebbe scatenarsi nel mese di luglio.

“Il Napoli non può prenderlo ora, Buongiorno: Urbano Cairo l’ha dichiarato incedibile sino alla fine di EURO 2024, perché vuole che il suo valore aumenti ulteriormente e che si scateni un’asta a luglio. Ad ora, non possiamo sapere cosa sarà. L’urgenza maggiore del Napoli, per adesso, è un’altra: bisogna risolvere i casi Kvaratskhelia e Di Lorenzo”.

La strategia del Napoli si complica quindi con la resistenza del Torino nel lasciar partire Buongiorno prima della fine del torneo continentale. Mentre Conte continua a plasmare il suo Napoli, risolvendo le questioni aperte come quelle di Kvaratskhelia e Di Lorenzo, resta da vedere se sarà possibile convincere Cairo a cedere il difensore prima del termine dell’Europeo.