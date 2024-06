Buongiorno-Napoli, l’Inter prova a beffare gli azzurri: Offerta monstre al Torino – KKNAPOLI

L’Inter si inserisce nella corsa a Buongiorno, obiettivo del Napoli. Offerta monstre dei nerazzurri al Torino. Cairo vuole scatenare un’asta.

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, l’Inter si sarebbe inserita con forza nella corsa ad Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e obiettivo di mercato del Napoli.

L’Inter irrompe su Buongiorno

Durante la trasmissione Radio Goal, De Maggio ha dichiarato: “C’è da registrare in mattinata l’inserimento fortissimo dell’Inter per il calciatore, il presidente Urbano Cairo vuole scatenare un’asta. Il problema è l’Inter che ha offerto 40 milioni di euro più bonus più l’inserimento di una contropartita dall’ingaggio inferiore. Registriamo l’inserimento dell’Inter che mette più soldi, mette i bonus e una contropartita gradita al Torino”.

Cairo alza la posta: richiesta da 45 milioni più bonus per Buongiorno

L’irruzione dell’Inter nella trattativa per Buongiorno potrebbe complicare i piani del Napoli, che da tempo segue il difensore del Torino. Secondo De Maggio, il presidente granata Urbano Cairo starebbe cercando di scatenare un’asta per il giocatore, alzando la richiesta economica: “Il Napoli sta continuando a sondare il terreno per Alessandro Buongiorno del Torino, il club ha alzato la posta e dalla cifra di 40 milioni più bonus la richiesta è a 45 milioni di euro più bonus”.

L’offerta dell’Inter, che oltre ai 40 milioni e ai bonus includerebbe anche una contropartita gradita al Torino, potrebbe rappresentare un ostacolo per il Napoli nella corsa a Buongiorno. Gli azzurri, se vorranno assicurarsi le prestazioni del difensore, dovranno probabilmente rilanciare e trovare un accordo con il club granata prima che sia troppo tardi.

