Valter De Maggio, giornalista, ha rivelato una notizia clamorosa riguardante il futuro di Jesper Lindstrom, attaccante del Napoli reduce da una stagione complicata. Durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss, De Maggio ha dichiarato: “La notizia è clamorosa: su Lindstrom c’è il Marsiglia. Il giocatore piace tantissimo al nuovo allenatore dei francesi Roberto De Zerbi. Il Napoli non vuole cederlo a titolo definitivo, ma eventualmente solo in prestito”.

Conte dice no alle cessioni di Kvaratskhelia e Di Lorenzo, Mario Rui verso il Portogallo

Antonio Conte, allenatore del Napoli, sta dando suggerimenti al club non solo sugli acquisti, ma anche sulle possibili cessioni. Secondo De Maggio, Conte vuole trattenere alcuni giocatori chiave: “Mi fido di Antonio Conte, vuole il bene del Napoli e dice: ‘Qui non si scherza, si fa come dico io: decido io chi resta, e Kvara e Di Lorenzo non si muovono!’. Mario Rui? Potrebbe tornare in Portogallo”.

Buongiorno, il Napoli non parteciperà ad aste: il Torino chiede 45 milioni cash

Riguardo alla trattativa per Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, De Maggio ha sottolineato la volontà del Napoli di non partecipare ad aste: “Difficile, il Napoli non parteciperà ad aste. Conte vuole il giocatore, e lo stesso Buongiorno ha espresso la volontà di venire. Bisogna lavorare con Torino e con l’agente del ragazzo, Giuseppe Riso. Lo vorrebbe il Milan, ci ha pensato anche l’Inter, ma il Torino non accetta contropartite. Ora tocca al Napoli, che però non partecipa ad aste. Se ti chiedono 45 milioni cash senza contropartite, cosa fai?”.

