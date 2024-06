Pedullà: “Kvaratskhelia-Napoli, questione di soldi. Dovbyk attende l’Atletico, l’alternativa è Gimenez”

Alfredo Pedullà analizza il mercato del Napoli: Kvaratskhelia, Dovbyk e Gimenez. Ultimi aggiornamenti sulle trattative.

Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, ha analizzato recentemente il mercato del Napoli, focalizzandosi sul reparto avanzato della squadra guidata da Antonio Conte. Attraverso il suo canale Youtube ufficiale, Pedullà ha delineato possibili scenari di entrata e uscita che potrebbero caratterizzare la prossima stagione del club partenopeo.

Kvaratskhelia e la questione economica

Pedullà ha sottolineato che il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere influenzato principalmente da motivi economici: “Il procuratore di Khvicha Kvaratskhelia – ha osservato il cronista – avrebbe dovuto dire: ‘Non vogliamo giocare più nel Napoli perché non ci hanno dato i soldi che merita’, considerando che il ragazzo guadagna 1,4 milioni contro i circa 11 di Osimhen. Insomma, è una questione di soldi”.

Dovbyk tra Napoli e Atletico Madrid

In merito ad Artem Dovbyk, Pedullà ha rivelato che il centravanti ucraino è stato associato al Napoli, ma ha manifestato interesse ad attendere le mosse dell’Atletico Madrid: “Artem Dovbyk viene accostato al Napoli, ma vuole aspettare di vedere cosa farà l’Atletico Madrid. Il centravanti ucraino è stato pagato 7 milioni, per ora ne servono 40 della clausola rescissoria per portarselo a casa”. Una situazione che potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

Come possibile alternativa, Pedullà ha menzionato Santiago Gimenez, attaccante che continua a essere nel radar del Napoli: “Gimenez rimane un’opzione per il Napoli, anche se si continua a tenere d’occhio Romelu Lukaku, il quale è stato recentemente collegato al club.”