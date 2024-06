Mercato Napoli, Manna non si ferma: è Larsen il nuovo nome per l’attacco azzurro

Il Napoli sembra determinato a rafforzare il proprio reparto offensivo con un nuovo nome di spicco: quello di Jorgen Strand Larsen.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Giovanni Manna, figura chiave nel processo decisionale, sta guidando le trattative in assenza di un coinvolgimento diretto di Aurelio De Laurentiis. Il dirigente partenopeo è consapevole della necessità di rinforzare l’attacco, specialmente con le incertezze riguardanti le posizioni di Victor Osimhen e Giovanni Simeone. Il primo, desideroso di nuove sfide, potrebbe lasciare il club, mentre il secondo reclama un ruolo più prominente che potrebbe essere difficile ottenere a Napoli.

L’attenzione del club si è focalizzata su Jorgen Strand Larsen, centravanti versatile noto per la sua capacità di segnare gol importanti. Con 13 reti in 37 apparizioni nell’ultima stagione di Liga, Larsen si è guadagnato una reputazione come punta centrale, ma è anche in grado di giocare efficacemente sulle fasce, una versatilità che potrebbe essere preziosa per Antonio Conte.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il costo del trasferimento per Larsen è stimato intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che riflette il valore e il potenziale del giocatore nel mercato attuale.