Alvino: “Ho una notizia su Kim e Kvara”

Carlo Alvino ha parlato del calciomercato del Napoli. Il giornalista ha commentato il caso Kvara e il possibile ritirono di Kim.

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss per parlare del calciomercato del Napoli, soffermandosi in particolare sulla situazione di Kim Min-jae, difensore passato al Bayern Monaco nella scorsa stagione.

Alvino su Kim: “Zero possibilità che torni al Napoli, non voglio prendere in giro i tifosi”

Alla domanda su quante possibilità ci siano di rivedere il coreano in azzurro, Alvino è stato molto chiaro: “Io voglio essere onesto perché ritengo che prendere in giro i tifosi del Napoli sia un peccato mortale. Per questo motivo vi dico che le possibilità che Kim torni nel capoluogo campano sono nulle, c’è le 0% di chance di rivederlo in azzurro”.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Se poi volete essere presi in giro vi dico che Kim tornerà a Napoli, che gli daranno la fascia da capitano. Ma le cose non stanno così e bisogna essere seri nel dare le notizie giuste”.

Alvino ottimista sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Ho la sensazione che resterà”

Passando alla situazione di Khvicha Kvaratskhelia, Alvino si è detto ottimista riguardo al rinnovo del contratto dell’attaccante georgiano con il Napoli: “Ho la sensazione che l’attaccante della Georgia rinnoverà con il Napoli. Anche la moglie ha pubblicato delle belle immagini della città, sono ottimista”.

Le parole di Alvino suonano come una sentenza definitiva riguardo all’impossibilità di rivedere Kim in azzurro, mentre lasciano aperta una porta per la permanenza di Kvaratskhelia, uno dei giocatori più amati e desiderati dai tifosi del Napoli.

Intanto, il Direttore Sportivo Giovanni Manna continua a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Rudi Garcia in vista della prossima stagione.

