Castel di Sangro, il sindaco: “Due allenamenti al giorno e tre amichevoli. Faremo una sorpresa a Conte per il compleanno”

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, si è soffermato sul consueto ritiro del Napoli nella località abruzzese.

Il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ha rivelato dettagli entusiasmanti del ritiro estivo del Napoli durante un’intervista esclusiva a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. Il club partenopeo, guidato dal famoso tecnico Antonio Conte, è atteso nella pittoresca cittadina abruzzese per un ritiro pre-stagionale impegnativo e ricco di sorprese.

Strutture e Logistica Ottimizzate

Caruso ha confermato che le strutture locali sono state ispezionate dallo staff tecnico di Conte, che ha valutato positivamente l’idoneità degli impianti. Come parte del protocollo, una parte dello staff alloggerà direttamente a Castel di Sangro, mentre il resto della squadra sarà ospitato a Rivisondoli, continuando così la tradizione avviata da allenatori precedenti come Spalletti.

Durante il soggiorno, il Napoli disputerà tre amichevoli per prepararsi al meglio per la nuova stagione. Il regime di allenamento sarà focalizzato principalmente sul lavoro atletico sul campo, con un limitato utilizzo delle palestre. È previsto un intenso programma con due sessioni di allenamento al giorno, mirato a mettere a punto la forma fisica e la tattica del team.

“Ho appena salutato dei membri dello staff di Conte, gli ho fatto fare un giro per le strutture e non ci sono state criticità. Si seguirà quindi il solito protocollo. Una parte dello staff albergherà a Castel di Sangro come fece Spalletti, mentre la maggior parte della squadra alloggerà a Rivisondoli. Si faranno tre amichevoli, il modello di allenamento sarà spinto sul piano atletico con poco utilizzo delle palestre. Lavorerà molto sul campo, sono previste due sessioni al giorno. Ci hanno fatto i complimenti ed hanno elogiato la struttura”.

Una Sorpresa per Conte

Tra le novità, il sindaco ha rivelato un dettaglio intrigante: il 31 luglio, giorno del compleanno di Antonio Conte, è in programma una sorpresa speciale organizzata per l’allenatore. Caruso ha sottolineato l’entusiasmo della comunità locale nel rendere speciale l’occasione per il nuovo capo allenatore del Napoli.

“Il compleanno di Conte? Il 31 luglio stiamo organizzando qualcosa, ma vogliamo fare una sorpresa. Conte voleva anticipare di un giorno il ritiro, ma non c’è stata possibilità. Ciò che è certo è che faranno allenamento dal 25 luglio al 9 agosto”.

Date e Durata del Ritiro

Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro inizierà il 25 luglio e si concluderà il 9 agosto, offrendo così un periodo cruciale di preparazione prima dell’inizio ufficiale della stagione calcistica.

Questo ritiro promette di essere non solo un’opportunità di preparazione intensiva per la squadra, ma anche un evento speciale per la comunità locale di Castel di Sangro, che si prepara ad accogliere con entusiasmo il club di Serie A e il suo carismatico nuovo allenatore.