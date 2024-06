Zerbin, l’agente: “Farà il ritiro con Conte e poi decideremo. Valuteremo l’addio in un caso”

L’avvocato Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, si è soffermato sul futuro del suo assistito sotto la nuova guida di Antonio Conte.

Il giovane talento Alessio Zerbin, reduce da un prestito al Monza, si prepara a fare ritorno al Napoli. Il suo agente, l’avvocato Giulio Marinelli, ha rivelato dettagli cruciali sulle prospettive future del giocatore durante un’intervista esclusiva a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

Secondo quanto dichiarato da Marinelli, Zerbin farà il ritiro estivo con la squadra guidata da Antonio Conte, per poi valutare insieme alla società partenopea le prossime mosse. “Le informazioni che abbiamo ricevuto dal Napoli sono che Alessio farà il ritiro con Conte e poi decideremo con la società“, ha affermato l’agente.

Marinelli ha anche evidenziato l’interesse specifico di Conte per giocatori dinamici come Zerbin: “Conosco l’apprezzamento di Conte per i calciatori di gamba come Alessio, sono certo che lo guarderà con attenzione.” Tuttavia ha sottolineato che le decisioni definitive spettano al mister e al direttore sportivo del club.

Il contratto di lunga durata di Zerbin con il Napoli è stato menzionato come un punto fermo nelle trattative future, anche se l’assenza di competizioni europee potrebbe influenzare le necessità della rosa. “Il Napoli avrà un calendario meno fitto non avendo le coppe e quindi non servirà una rosa così ampia come serviva in passato. Le valutazioni spettano al mister ed al direttore sportivo”, ha aggiunto Marinelli.

Quando interrogato sulla possibilità di un trasferimento altrove nel caso Zerbin non trovi spazio sufficiente a Napoli, Marinelli ha risposto con cautela: “Se Zerbin non avrà un ruolo adeguato a Napoli può essere interesse da tutte le parti di valutare la cessione, ma sono considerazioni premature. Bologna? Zerbin non mai rifiutato il Bologna l’anno scorso, fu il Napoli a non volerlo cedere. Oggi col Bologna non ne stiamo parlando più”.