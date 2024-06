Benitez: “La Serie A un grande palcoscenico, passione e tifoserie calorose. Tornerei in Italia solo in un caso”

L’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez, si è soffermato sulla Serie A e su un ipotetico ritorno sui campi italiani.

Rafa Benitez, noto allenatore spagnolo con esperienze significative in Serie A, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul calcio italiano in un’intervista esclusiva al quotidiano La Repubblica. L’ex tecnico di Inter e Napoli ha rievocato con nostalgia le sue gesta sui campi italiani, sottolineando l’intensità competitiva del torneo e l’appassionata fanbase che caratterizza le squadre italiane.

“Ho allenato a Milano e Napoli”, ha ricordato Benitez, evidenziando la Serie A come un torneo intriso di passione e con tifoserie calorose. “Ora c’è un’ulteriore rinascita, con risultati eccellenti nelle Coppe”, ha aggiunto, riferendosi al recente rialzo di prestazioni nel calcio italiano.

Il coach spagnolo, attualmente senza squadra dopo l’esperienza con il Celta Vigo, ha anche espresso il suo punto di vista sulle dinamiche di gioco, manifestando preferenze per un utilizzo più incisivo del Var: “Non mi piacevano perdite di tempo e simulazioni, fenomeni aumentati anche in Spagna. Sarei per un utilizzo più incisivo del Var, con sanzioni anche a gare concluse, come deterrente per i giocatori e per facilitare il lavoro degli arbitri.”

Quando interrogato sulla possibilità di un ritorno in Italia, Benitez ha temperato l’entusiasmo: “La Serie A è un gran palcoscenico, ma tornerei solo per una squadra competitiva, non per sopravvivere”, ha dichiarato con fermezza.