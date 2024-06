Hermoso-Napoli, lo spagnolo non vede l’ora! Ecco cosa manca per chiudere la trattativa

Il difensore spagnolo Mario Hermoso, da settimane nel mirino del Napoli, è prossimo a svincolarsi dall’Atletico Madrid.

Nel corso delle ultime settimane, Mario Hermoso è diventato una figura centrale nel mercato estivo del Napoli. Il difensore spagnolo, attualmente in procinto di lasciare l’Atletico Madrid a parametro zero, ha espresso un forte desiderio di unirsi al club partenopeo per giocare sotto la guida di Antonio Conte. Tuttavia, nonostante la volontà reciproca, l’accordo stenta a concretizzarsi a causa di questioni economiche ancora da risolvere.

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla trattativa, Hermoso e il Napoli hanno avviato negoziati intensi attraverso l’intermediazione di agenti e intermediari. Il principale ostacolo risiede nelle cifre relative al contratto del giocatore e alle commissioni da corrispondere agli intermediari coinvolti nel trasferimento.

Il quotidiano locale ‘Il Mattino’ ha indicato che l’operazione è in fase avanzata, specialmente dopo l’acquisto di Rafa Marin.Il club azzurro procede con cautela, rispecchiando l’approccio paziente di Hermoso. Il giocatore è fermamente intenzionato ad aspettare l’ok definitivo da parte del presidente De Laurentiis per poter finalmente dare l’avvio completo alla trattativa. Ecco quanto scritto:

“Possibile affare in chiusura in difesa dopo l’arrivo di Rafa Marin. Ora il club azzurro fa sul serio ma con pazienza, così come la porta il centrale spagnolo. Perché per Hermoso essere allenato da Conte sarebbe un sogno e allora aspetterà, ma serve che De Laurentiis dia il via libera alle commissioni ai suoi agenti”.