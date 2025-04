Conte suda freddo: mega offerta dalla Premier per il top player | 50 milioni più bonus sul piatto

Il tecnico del Napoli si gode il suo ritorno in panchina, ma il mercato potrebbe rovinargli i piani.

Dopo un anno sabbatico, Antonio Conte ha deciso di rimettersi in gioco. Il 5 giugno 2024 è diventato ufficialmente l’allenatore del Napoli, firmando un accordo accolto con entusiasmo dai tifosi azzurri. Un ritorno in Serie A carico di aspettative, in una piazza esigente, reduce da una stagione complicata dopo il trionfo del 2023.

Conte ha portato con sé il solito bagaglio di grinta, disciplina e idee chiare. La sua prima partita ufficiale sulla panchina partenopea è arrivata il 10 agosto, nel match di Coppa Italia contro il Modena. Una gara che ha detto poco dal punto di vista del gioco – finita 0-0 – ma che ha mostrato già un’impronta difensiva ben riconoscibile, con il Napoli che ha poi avuto la meglio ai rigori.

Il tecnico pugliese ha iniziato subito a lavorare sull’identità della squadra, cercando il giusto equilibrio tra l’intensità a cui è abituato e la qualità degli uomini a disposizione. L’ambiente è carico, e De Laurentiis ha promesso supporto sul mercato. Ma non mancano i segnali di tensione: tra aspettative, necessità di risultati immediati e la solita pressione mediatica, la sfida è più impegnativa che mai.

Il modulo base è il 3-4-2-1, ma Conte ha già dimostrato di saper variare a seconda dell’avversario. Le prime settimane di campionato hanno mostrato un Napoli solido ma ancora in cerca del killer instinct offensivo. Le polemiche non sono mancate, soprattutto per alcune esclusioni eccellenti e un turnover che ha lasciato perplessi i tifosi. Ma Antonio non si scompone: conosce bene il percorso, e sa che i veri giudizi arriveranno solo con il tempo.

L’incognita Premier

Mentre il Napoli lavora per consolidarsi, un’ombra si allunga dalla Premier League. Una big inglese sta preparando un’offerta pesante per un centrocampista di livello: 50 milioni più bonus sul piatto. E Conte, che ha appena ritrovato un equilibrio nello spogliatoio, potrebbe presto trovarsi a dover rinunciare a un perno fondamentale.

L’interesse arriva da Londra, e più precisamente dal Chelsea, che sta sondando il mercato per un profilo dinamico, fisico e già abituato ad alti livelli. Il nome? Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, protagonista di una stagione in crescita, è finito nel mirino dei Blues, pronti a rinforzare la mediana con un elemento già testato in Premier ma che, secondo indiscrezioni, sarebbe stato attenzionato anche dal Napoli per il post-Anguissa.

Il nodo tattico e le mosse sul mercato

Conte, che ha già allenato in Inghilterra, conosce bene le dinamiche dei club inglesi e il loro potere economico. Sa anche quanto sia difficile trattenere certi giocatori quando arrivano offerte del genere. Per questo, sta cercando di anticipare le mosse e valutare eventuali alternative. La perdita di un profilo come McTominay, se il Napoli riuscisse davvero a chiuderne l’arrivo, rappresenterebbe un colpo al progetto tecnico.

Ma nel calcio di oggi nulla è mai definitivo, e lo stesso Conte lo sa bene. Dalla polvere della Coppa Italia a una possibile rivoluzione di mercato, il suo Napoli resta un cantiere aperto. E in attesa di risposte dal campo, tutto potrebbe cambiare con una firma. In Premier sono pronti a scommettere forte. E il tecnico azzurro, stavolta, potrebbe davvero sudare freddo.