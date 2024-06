Chiesa-Napoli, Oppini sicuro: “Ecco perchè direbbe di no al club azzurro”

Il noto opinionista Francesco Oppini si è soffermato su un possibile trasferimento di Federico Chiesa al Napoli.

Il nome di Federico Chiesa continua a far discutere nel mondo del calcio, soprattutto per quanto riguarda un potenziale trasferimento al Napoli. Secondo Francesco Oppini, opinionista con una chiara simpatia per la Juventus, ci sono molte ragioni per cui il giocatore potrebbe decidere di dire no alla proposta partenopea.

Il Contesto Attuale

Negli ultimi mesi, il Napoli è stato fortemente interessato ad acquistare Chiesa, con Antonio Conte che ha espresso interesse nel portare l’esterno sotto la sua ala. Le prospettive di un trasferimento però sembrano ora più incerte. Durante una recente apparizione a Diretta Studio su Netweek Sport, Oppini ha discusso apertamente sul futuro di Chiesa. “Al momento non ci sono certezze sul futuro di Federico Chiesa“, ha affermato l’opinionista. “Personalmente, non credo che Napoli sia la scelta giusta per lui.”

Le Motivazioni di un ipotetico rifiuto

Secondo Oppini, Chiesa potrebbe preferire una destinazione diversa, come il Bayern Monaco, piuttosto che il Napoli.

“Non credo all’ipotesi Napoli, ma più a quella legata al Bayern Monaco. Federico Chiesa non accetterebbe di andare in una squadra che non disputerà la Champions League. Perché dovrebbe lasciare la Juventus per approdare in una compagine che non farà nemmeno le coppe? Inoltre che ruolo avrebbe Chiesa nel Napoli di Antonio Conte?. Di solito il mister non resta tanti anni nello stesso club”.

Oppini ha anche sollevato dubbi sul ruolo che Chiesa potrebbe avere nel Napoli di Conte, considerando la natura dinamica del rapporto tra l’allenatore e i suoi club nel corso degli anni.