Il Napoli su Oosterwolde del Fenerbahce, dall’Inghilterra: “Servono almeno 25-30 milioni”

Il Napoli è pronto a competere con Everton e West Ham United per assicurarsi i servigi del terzino sinistro Jayden Oosterwolde.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli è sulle tracce del promettente terzino sinistro olandese Jayden Oosterwolde, attualmente sotto contratto con il Fenerbahçe.

La caccia al nuovo difensore

Con Antonio Conte che guida la campagna di rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione, il Napoli ha identificato Oosterwolde come un obiettivo chiave per rimpiazzare possibili partenze importanti sulla fasce. Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui potrebbero dire addio, e il club sembra intenzionato a investire pesantemente per rinforzare il reparto difensivo. Secondo fonti vicine al club e quanto riportato da CaughtOffside, il Napoli è pronto a competere con Everton e West Ham United per assicurarsi i servigi del giovane talento.

Oosterwolde, 21 anni, ha impressionato in Turchia questa stagione con un impressionante 91% di passaggi completati in 43 partite disputate in tutte le competizioni. La sua capacità di unire solidità difensiva e capacità offensive lo rende un acquisto molto ambito per le squadre di alto livello in Europa.

Offerta milionaria per il talento olandese

Secondo le ultime indiscrezioni, il Fenerbahçe starebbe valutando seriamente l’idea di cedere Oosterwolde per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Nonostante il club turco sia riluttante a separarsi dal giocatore, un’offerta nell’ambito di questo range potrebbe convincerli a negoziare. Ecco quanto riportato dal portale citato precedentemente:

“La situazione del terzino sinistro del Fenerbahçe è monitorata da Everton, West Ham United e Napoli. Gli Hammers hanno già incontrato gli agenti dell’olandese per ulteriori informazioni; presto anche Everton e Napoli faranno le loro mosse. Al momento il club turco non vorrebbe venderlo, ma con un’offerta di 25-30 milioni ci penserebbero. Ha giocato quest’anno 43 partite in tutte le competizioni, realizzando il 91% di passaggi completati. Prenderlo a 25 milioni sarebbe un affare”.