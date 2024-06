Tacchinardi: “Di Lorenzo? In condizioni fisiche e mentali pessime”

L’ex Juventus Alessio Tacchinardi si è soffermato sulla Nazionale guidata da Luciano Spalletti e sulle prestazioni di Di Lorenzo.

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha recentemente espresso le sue opinioni riguardo alla situazione attuale della Nazionale italiana sotto la guida di Luciano Spalletti, evidenziando particolarmente le difficoltà del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

Durante un’intervista su TMW Radio, Tacchinardi ha dichiarato: “Lui nel pre-Europeo ha giocato anche col 3-5-2. Questa squadra non ha esterni che ti fanno male e quindi non puoi giocare come faceva il suo Napoli. Quell’abito lì mi sembra leggero.” Criticando il sistema tattico adottato da Spalletti, ha aggiunto: “Io ho stima di Spalletti, ma ad oggi questa Nazionale a me non dà la sensazione che possa fare male davanti.”

Il commento più incisivo è stato riservato a Di Lorenzo, sul quale Tacchinardi ha detto: “Di Lorenzo è in condizioni fisiche e mentali pessime, non è quello che abbiamo ammirato lo scorso anno”.

Tacchinardi ha inoltre sottolineato la necessità di flessibilità nell’affrontare le difficoltà individuali dei giocatori: “Non ci sono titolari inamovibili. Se uno non va ed è in difficoltà, bisogna sostituirlo.” Ha espresso preoccupazione per la reazione del tecnico Spalletti alle critiche, avvertendo: “Non vorrei che si stia impermalosendo Spalletti. A volte la critica se è costruttiva può solo fare che bene a un tecnico.”

Sul possibile interesse della Juventus per Di Lorenzo, Tacchinardi ha commentato: “È uno di quelli che mi piace di più, ha sempre dimostrato di essere un top. Penso che sia mentalmente non sereno ora, ma io lo prenderei. Ora lo farei riposare perché non è lucido, è in difficoltà fisica e mentale.”