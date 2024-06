Tra intrecci e acquisti di mercato: ecco la possibile difesa titolare della prossima stagione

Antonio Conte, il nuovo timoniere del Napoli, sta plasmando una difesa da sogno per la prossima stagione calcistica.

Il Napoli si prepara a una rivoluzione difensiva sotto la guida del nuovo allenatore Antonio Conte. Dopo aver preso le redini della squadra partenopea, Conte ha subito delineato la sua visione per il reparto arretrato, con sorprese che potrebbero rivelarsi decisive per la prossima stagione.

Conte ha espresso chiaramente le sue preferenze al Direttore Sportivo Giovanni Manna, suggerendo nomi e alternative senza minare le finanze del club. Il leccese, ben consapevole del potenziale della squadra, crede che pochi rinforzi mirati possano far decollare il Napoli verso nuovi traguardi. Inoltre, punta a rivitalizzare giocatori che hanno deluso nell’ultima stagione, puntando su un miglioramento significativo.

Una delle scelte più discusse è la conferma di Amir Rrahmani nella difesa a tre, nonostante un’annata opaca con il club azzurro. Conte vede il centrale albanese come un pilastro accanto a Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso. Tuttavia, le trattative per Hermoso e per il centrale del Torino sono intricate, ostacolate dalle alte commissioni richieste dal loro entourage. Nonostante ciò, e nel caso di una buona fuoriuscita in entrambe le trattative, Buongiorno e Hermoso sembrerebbero destinati a diventare titolari sotto la gestione di Conte, con Rafa Marin che potrebbe offrire un’alternativa di valore.