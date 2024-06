Calciomercato Napoli: Spinazzola nel mirino per la fascia sinistra, nuovi contatti con Manna

Il Napoli punta Leonardo Spinazzola per rinforzare la fascia sinistra. Nuovi contatti tra il ds Manna e l’entourage del giocatore in uscita dalla Roma.

Il calciomercato del Napoli si muove anche sulla fascia sinistra, dove il futuro di Mario Rui sembra essere sempre più lontano dal club partenopeo. Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra e la possibilità di un nuovo modulo che preveda due esterni a tutta fascia, la dirigenza napoletana sta sondando il mercato per trovare un’alternativa di qualità a Mathias Olivera.

Secondo quanto riportato da Gianluigi L ongari,giornalista esperto di mercato di Sportitalia, il Napoli avrebbe messo nel mirino Leonardo Spinazzola, terzino sinistro attualmente in forza alla Roma. Spinazzola, che si appresta a svincolarsi dal club giallorosso, rappresenterebbe un profilo di grande esperienza e affidabilità per la fascia mancina del Napoli.

Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, avrebbe già avviato nuovi contatti con l’entourage del giocatore per sondare la sua disponibilità a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. Spinazzola, classe 1993, ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un esterno di grande spinta e qualità, capace di fare la differenza sia in fase offensiva che difensiva.

La sua esperienza internazionale, maturata anche con la maglia della Nazionale italiana, sarebbe un valore aggiunto per il Napoli di Conte, che punta a confermarsi ai vertici del calcio italiano e a ben figurare anche in Champions League. Spinazzola potrebbe portare sulla fascia sinistra quella spinta e quella qualità che il tecnico leccese richiede ai suoi esterni nel suo sistema di gioco.

Tuttavia, la trattativa per portare Spinazzola al Napoli non si preannuncia semplice. Il giocatore, nonostante lo svincolo dalla Roma, ha mercato anche in altri club italiani ed europei, che potrebbero tentarlo con proposte allettanti dal punto di vista economico e progettuale.

Il Napoli, dal canto suo, sembra essere determinato a rinforzare la fascia sinistra con un profilo di grande affidabilità e qualità come Spinazzola. I nuovi contatti avviati da Manna con l’entourage del giocatore testimoniano la volontà del club di accelerare i tempi e di bruciare la concorrenza per assicurarsi le prestazioni dell’esterno italiano.