Calciomercato Napoli: Spinazzola e Locko nel mirino. La strategia di Conte per Lukaku

Napoli punta Spinazzola e Locko. Lukaku obiettivo principale per l’attacco, ma c’è il nodo Osimhen. La strategia di Conte e De Laurentiis.

Il Napoli di Antonio Conte accelera sul mercato, concentrandosi sul rafforzamento delle fasce difensive. Leonardo Spinazzola, in uscita dalla Roma, è tornato prepotentemente nel mirino azzurro.

Napoli su Spinazzola: Opportunità a costo zero

Il terzino 31enne, prossimo allo svincolo, rappresenta un’opportunità a costo zero per il club partenopeo.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando su un possibile contratto annuale con opzione per il secondo anno. Spinazzola, che attualmente guadagna circa 3 milioni a stagione, porterebbe esperienza alla fascia sinistra di Conte.

Locko: il giovane talento nel radar azzurro

Parallelamente, il Napoli segue Bradley Locko, esterno sinistro 22enne del Brest. Secondo l’Equipe, il giovane francese, autore di 35 presenze nell’ultima stagione, ha attirato l’interesse anche del Nottingham Forest.

Il Brest affronterà il Napoli in amichevole a Castel di Sangro, offrendo un’occasione per osservare da vicino Locko.

Lukaku: il sogno di Conte per l’attacco

In attacco, Romelu Lukaku rimane l’obiettivo principale di Conte. Il belga sembra disposto ad attendere il Napoli, nonostante le offerte dall’Arabia Saudita. Il Chelsea chiede 44 milioni per la cessione definitiva, ma il Napoli preferirebbe un prestito o un’offerta tra i 20 e i 25 milioni.

Tuttavia, prima di concretizzare l’affare Lukaku, il Napoli deve risolvere la questione Osimhen, anche lui nel mirino dei club sauditi.

La strategia di De Laurentiis e Conte

Aurelio De Laurentiis e Conte collaborano per costruire una squadra competitiva, con priorità al rinforzo delle fasce e l’obiettivo Lukaku sempre vivo.

