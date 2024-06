Secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, Giovanni Di Lorenzo non ha cambiato i suoi piani e intende lasciare il Napoli dopo Euro 2024. La Juventus sembra essere in pole position per assicurarsi il terzino della nazionale italiana.

Accordo di massima tra Juventus e Di Lorenzo

Schira rivela: “La Juventus è in pole position e ha trovato un principio d’accordo con il terzino destro per un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029”. Questa mossa dei bianconeri mette pressione sul Napoli, che dovrà decidere come gestire la situazione del suo capitano.

La richiesta del Napoli: 20-25 milioni

Il club partenopeo non intende fare sconti: “Il Napoli chiede 20-25 milioni per cederlo”, afferma Schira. Una cifra importante per un giocatore che ha dimostrato il suo valore sia in Serie A che in Nazionale.

Tifosi divisi: tra delusione e pragmatismo

Le reazioni dei tifosi del Napoli sono contrastanti. Alcuni sembrano rassegnati all’addio di Di Lorenzo, soprattutto dopo la prestazione contro la Spagna. Un tifoso commenta: “Se Di Lorenzo è quello visto contro la Spagna, al di là della sua voglia di cambiare aria, per me può anche andare via subito senza nemmeno farsi vedere più”.

Il fattore Conte: vuole trattenere Di Lorenzo

La situazione è complicata dalla volontà di Antonio Conte, che vorrebbe trattenere Di Lorenzo. Un tifoso riflette: “Il punto è Antonio Conte: lui vuole lavorare con l’attuale capitano del Napoli. Dunque cosa è giusto fare? Difficile dirlo, ma un calciatore non motivato può fare solo danni”.

Il futuro di Di Lorenzo resta incerto, con il Napoli che dovrà bilanciare le richieste del giocatore, le ambizioni di Conte e le esigenze economiche del club.

