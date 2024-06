Di Lorenzo, rischia di perdere il posto anche in Nazionale. Arriva il duro attacco di un ex capitano azzurro

Di Lorenzo potrebbe perdere il posto in Nazionale dopo la prova contro la Spagna. Bruscolotti critica duramente il capitano del Napoli.

La crisi di Giovanni Di Lorenzo si estende dal club alla Nazionale. Dopo la deludente prestazione contro la Spagna agli Europei, il Corriere dello Sport riporta che il CT Spalletti potrebbe escluderlo dall’undici titolare per la prossima sfida a Lipsia:

“È evidente che lunedì a Lipsia qualcuno dei protagonisti si accomoderà in panchina. Davvero azzardato immaginare che il ct possa ancora schierare Di Lorenzo dall’inizio, pur con tutta la ‘riconoscenza’ che gli è dovuta per il contributo nello scudetto al Napoli.”

Darmian sembra il favorito per sostituirlo, ricostituendo la linea difensiva dell’Inter con Bastoni e Dimarco, affiancati dal confermato Calafiori.

Bruscolotti attacca duramente Di Lorenzo

La crisi di Di Lorenzo si aggrava con le critiche dell’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti. L’ex difensore ha reagito duramente alla notizia del possibile trasferimento di Di Lorenzo alla Juventus:

“La volontà di Giovanni Di Lorenzo di lasciare Napoli ha rappresentato un vero e proprio shock nella piazza,” riporta la nostra redazione.

Bruscolotti, figura iconica dell’era Maradona, ha espresso il suo disappunto attraverso alcune storie su Instagram, attaccando apertamente il capitano attuale del Napoli.

Il futuro di Di Lorenzo: Juventus all’orizzonte?

Le voci sul passaggio di Di Lorenzo alla Juventus persistono. L’agente Giuffredi ha più volte confermato pubblicamente la volontà del giocatore di lasciare Napoli, creando tensione tra i tifosi azzurri.

Impatto sul Napoli e sulla Nazionale

La situazione di Di Lorenzo potrebbe avere ripercussioni significative sia per il Napoli che per la Nazionale. Il club partenopeo dovrà gestire attentamente il caso del suo capitano, mentre Spalletti deve valutare se continuare a puntare su di lui in un momento così delicato degli Europei.

