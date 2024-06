Natan verso l’addio al Napoli? Il Botafogo avvia i contatti, il difensore spinge per il prestito

Il Botafogo interessato a Natan del Napoli. Il difensore brasiliano, vorrebbe tornare a casa e spinge il prestito.

Secondo quanto riportato da RTI Esporte, il Botafogo avrebbe avviato le trattative per riportare in Brasile Natan, difensore del Napoli. Il club carioca segue da tempo il giocatore, con il presidente Jhon Textor che lo ha personalmente visionato durante un match degli azzurri.

Botafogo in pressing su Natan: avviati i contatti

Dopo una stagione deludente in maglia azzurra, Natan cerca il rilancio e maggiore minutaggio. Il difensore brasiliano, al suo rientro in Italia, proverà a convincere il Napoli a lasciarlo partire in prestito per poter giocare con continuità.

Conte e Manna decisivi per il futuro di Natan

Il futuro di Natan dipenderà in larga parte dalle valutazioni di Antonio Conte e Giovanni Manna. Il nuovo allenatore e il direttore sportivo del Napoli dovranno decidere se il difensore rientra nei piani tecnici per la prossima stagione o se sarà meglio cederlo in prestito per permettergli di crescere.

L’operazione è in stand-by: la cautela del Botafogo

Nonostante l’interesse, il Botafogo mantiene una posizione cauta sull’operazione. Al momento, la trattativa è considerata in stand-by, in attesa di sviluppi e delle decisioni del Napoli sul futuro del giocatore.

Le opzioni per Natan

Se non gli verrà garantito un minutaggio soddisfacente, Natan potrebbe chiedere di partire. Il prestito al Botafogo rappresenterebbe un’opportunità per il difensore di ritrovare continuità e fiducia nel campionato brasiliano.

