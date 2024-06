Conte domani a Napoli, Retroscena su Kvara e Di Lorenzo

Antonio Conte torna a Napoli. Presentazione ufficiale e i casi Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Le ultime dal ritiro azzurro.

Antonio Conte si appresta a fare il suo ingresso ufficiale a Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nuovo allenatore azzurro arriverà in città domani, con la presentazione ufficiale fissata per mercoledì a Palazzo Reale.

“Antonio Conte sarà presentato ufficialmente mercoledì, a Palazzo Reale. E per la prima volta parlerà in maniera approfondita delle emozioni e degli obiettivi solamente anticipati all’epoca della firma del contratto attraverso i canali social del club. E inevitabilmente anche dei casi che agitano l’estate”, riporta il quotidiano.

Ma dietro l’entusiasmo per l’arrivo del nuovo mister, si celano tensioni che potrebbero minare l’armonia dello spogliatoio. Il Corriere dello Sport rivela un retroscena preoccupante: “Il signor Antonio è piuttosto infastidito – per usare un eufemismo – dalle questioni che riguardano Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Due pilastri del suo progetto, due imprescindibili che però vivono momenti diversamente delicati: entrambi vogliono andare via, entrambi sono stati bloccati.”

Nonostante i comunicati ufficiali della società che ribadiscono l’incedibilità dei due giocatori, la situazione rimane tesa. “Le storie, però, non possono ritenersi né risolte, né concluse”, sottolinea il quotidiano.

L’arrivo di Conte sarà quindi cruciale non solo per la presentazione, ma anche per un confronto diretto con la dirigenza. “Conte arriverà domani in città e la presentazione offrirà anche l’occasione di fare un punto con De Laurentiis e il ds Manna, ora più che mai operativi per trovare soluzioni definitive”, si legge nell’articolo.

La posizione di Conte appare chiara e decisa: “La linea del tecnico è chiara: non vuole scontenti nello spogliatoio e tantomeno cessioni eccellenti, e il suo pensiero è condiviso anche dal presidente”, conclude il Corriere dello Sport.

Restate sintonizzati su napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti in tempo reale! L’arrivo di Conte e il futuro di Di Lorenzo e Kvaratskhelia potrebbero segnare una svolta decisiva per il Napoli. Non perdete neanche un dettaglio di questa cruciale fase di mercato: seguiteci per essere sempre al passo con le ultime novità dal mondo azzurro!