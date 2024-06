Kvara a Dimaro se la Georgia esce dall’Europeo: previsto un confronto con Conte

Kvaratskhelia potrebbe unirsi al Napoli a Dimaro se la Georgia esce dall’Europeo. Previsto un faccia a faccia con Conte.

Il calciomercato Napoli potrebbe vivere una svolta inaspettata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia potrebbe unirsi al ritiro di Dimaro in anticipo, ma con una condizione cruciale.

“Se la Georgia non supererà la fase a gironi dell’Europeo, Khvicha Kvaratskhelia certamente andrà in ritiro a Dimaro”, rivela il quotidiano. In questo scenario, il talentuoso attaccante si aggregherebbe alla squadra l’8 o il 9 luglio per iniziare la preparazione pre-campionato in Trentino Alto Adige.

Conte-Kvaratskhelia: il confronto che può decidere il futuro

L’eventuale arrivo anticipato di Kvaratskhelia a Dimaro non passerebbe inosservato. La Gazzetta sottolinea un dettaglio fondamentale: “Ci sarebbe poi un faccia a faccia con Antonio Conte il quale gli ribadirà l’incedibilità assoluta.” Questo incontro potrebbe essere decisivo per chiarire la posizione del giocatore all’interno del progetto Napoli. Il nuovo allenatore sembra determinato a trattenere il georgiano, considerandolo un elemento chiave per la prossima stagione. Il Napoli fa muro: Kvaratskhelia non si muove

Nonostante le voci di mercato che circolano attorno a Kvaratskhelia, il Napoli mantiene una posizione ferma. La Gazzetta afferma categoricamente: “Non ci sono offerte che possano far cambiare idea al Napoli in questo senso.” Questa dichiarazione sottolinea la volontà del club di costruire la squadra del futuro attorno al talento georgiano, respingendo ogni possibile assalto da parte di altri club. Il futuro di Kvaratskhelia si decide a Dimaro

La presenza di Kvaratskhelia a Dimaro e il confronto con Conte potrebbero quindi gettare luce definitiva sul futuro dell’asso georgiano e sulle strategie del Napoli per la prossima stagione. Restate sintonizzati su napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su questa cruciale vicenda. Seguiremo da vicino l’evolversi della situazione, fornendovi in tempo reale le ultime novità dal ritiro di Dimaro e sul futuro di Kvaratskhelia. Non perdete neanche un dettaglio di questa storia che potrebbe ridefinire il futuro del Napoli!