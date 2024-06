Nodo Kvara: Manna incontrerà Jugeli, ADL pronto a intervenire

Incontro imminente tra Manna e l’agente di Kvaratskhelia per il rinnovo. De Laurentiis respinge offerte. La situazione del georgiano al Napoli.

Il Napoli si trova ad affrontare una situazione delicata riguardo il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro sta lavorando per risolvere i malumori del talento georgiano e del capitano Di Lorenzo.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, noto per la sua abilità nel gestire situazioni complesse, ha già fatto la sua mossa respingendo un’offerta considerevole: “Adl ha già rifiutato un’offerta da 110 milioni del Psg, blindando di fatto il calciatore“, rivela il quotidiano.

La posizione del Napoli è chiara: “Non è in vendita e ha un contratto fino al 2027“, come sottolineato nel comunicato ufficiale del club. Tuttavia, la situazione richiede un’azione più decisa per assicurare la permanenza di Kvaratskhelia.

Il direttore sportivo Manna sta lavorando intensamente sulla questione. Un incontro cruciale è stato fissato con Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia: “Manna incontrerà Jugeli in Germania se la Georgia si qualificherà, altrimenti si cambierà sede“, riporta il Corriere dello Sport.

La trattativa si preannuncia complessa, con una significativa distanza tra domanda e offerta: “va trovato un accordo di rinnovo a metà strada tra le richieste del suo agente (tra 6 e 7 milioni più bonus e clausola in stile Osi) e la proposta del club (tra 4 e 5 milioni con i bonus e senza clausola)“.

De Laurentiis, dopo la fase iniziale gestita da Manna, sarà chiamato a chiudere personalmente la trattativa, come è sua consuetudine nelle situazioni più delicate.

