Natan nel mirino del Lione: il Napoli valuta il prestito

Il Lione sonda Natan del Napoli per un possibile prestito. Il brasiliano preferisce restare in Europa. Dettagli sulla trattativa e le alternative.

Il calciomercato Napoli potrebbe presto vedere un’importante movimento in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni, Natan, il giovane difensore brasiliano acquistato la scorsa estate, è finito nel mirino dell’Olympique Lyonnais.

Lione interessato a Natan: il Napoli valuta il prestito

Il club francese, alla ricerca di un centrale difensivo, avrebbe avviato i primi sondaggi per il classe 2001. L’idea del Lione sarebbe quella di ottenere Natan in prestito per la prossima stagione, una formula che potrebbe interessare anche il Napoli per far maturare ulteriormente il giocatore.

Non solo il Lione, però, sulle tracce di Natan. Anche il Botafogo, club brasiliano che condivide la proprietà con l’OL (entrambi fanno capo al magnate John Textor), avrebbe mostrato interesse per un suo eventuale ritorno in patria.

Tuttavia, secondo fonti vicine al giocatore, Natan preferirebbe restare in Europa per continuare il suo percorso di crescita lontano dal Brasile. Questa preferenza potrebbe favorire l’opzione Lione rispetto a un ritorno in Sudamerica.

La posizione del Napoli sul futuro di Natan

Il Napoli, dal canto suo, gradirebbe vedere Natan all’opera in Serie A per monitorarne da vicino i progressi. Tuttavia, il suo status di extracomunitario potrebbe complicare un eventuale prestito in Italia, rendendo la pista estera più praticabile.

È interessante notare che il Lione ha già avuto contatti con il Napoli per un altro giocatore: Jesper Lindstrom. Per il danese, l’offerta di prestito con diritto di riscatto è stata ritenuta troppo bassa dalla dirigenza partenopea.

Prospettive future per Natan e il Napoli

Al momento, non è chiaro se per Natan si andrà oltre le chiacchierate preliminari. Il Lione sta valutando anche altri profili con maggiore esperienza rispetto al giovane brasiliano.

