L’entourage di Kvara dice sì al PSG. Accordo raggiunto – GAZZETTA

L’agente di Kvaratskhelia accetta l’offerta del PSG: 7,5 milioni per 5 anni. Il Napoli rifiuta 100 milioni. La situazione del georgiano si complica.

Una vera e propria bomba di mercato scuote il mondo del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’entourage di Khvicha Kvaratskhelia ha accettato l’offerta del Paris Saint-Germain.

Mamuka Jugeli, agente del talento georgiano, avrebbe trovato un accordo con il club parigino per un contratto che farebbe impallidire l’attuale ingaggio del giocatore. La proposta del PSG è di 7,5 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni, un salto enorme rispetto agli 1,4 milioni che Kvaratskhelia percepisce attualmente in maglia azzurra.

Tuttavia, l’accordo tra l’entourage di Kvara e il PSG è solo il primo passo di una trattativa che si preannuncia complessa. Il nodo cruciale resta la posizione del Napoli e del suo presidente, Aurelio De Laurentiis.

Il club partenopeo, infatti, continua a fare muro. Secondo la Gazzetta, il Napoli avrebbe già rifiutato un’offerta di 100 milioni di euro da parte del PSG. De Laurentiis non intende arretrare di un centimetro dalla sua posizione: per il Napoli, Kvaratskhelia rimane incedibile.

La situazione si fa sempre più intricata. Da un lato c’è un giocatore allettato da un’offerta economica straordinaria, dall’altro un club determinato a trattenere il suo gioiello. Il PSG dovrà alzare ulteriormente la posta se vuole convincere De Laurentiis a cedere il georgiano.

La palla passa ora al Napoli, che dovrà decidere se resistere alle pressioni o se accettare un’eventuale offerta ancora più alta. Nel frattempo, i tifosi azzurri trattengono il fiato, sperando di non perdere il loro nuovo idolo dopo una sola stagione.

Non perdetevi gli sviluppi di questa clamorosa trattativa! Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul futuro di Kvaratskhelia e sulle mosse di calciomercato del Napoli. La situazione è in continua evoluzione: restate connessi per non perdere neanche un dettaglio di questa storia che potrebbe ridefinire il futuro del calcio italiano ed europeo!