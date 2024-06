Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli, ma Conte lo considera fondamentale

Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli, ma Conte lo ritiene fondamentale. Trattative in corso per trovare un accordo.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha espresso il desiderio di lasciare il club partenopeo. Tuttavia, il nuovo allenatore Antonio Conte si oppone fermamente a questa decisione, considerando il terzino un elemento chiave per la sua squadra.

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio durante il programma Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, le trattative sono in corso per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.

De Maggio ha dichiarato: “A me risulta che le diplomazie siano al lavoro per trovare un accordo che possa soddisfare un po’ tutte le parti in causa”.

La posizione di Conte e la società

Antonio Conte ha espresso chiaramente la sua posizione:

“Il diktat di Antonio Conte è il seguente: Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia non si vendono, non sono sul mercato.”

La società napoletana sembra allinearsi con la volontà dell’allenatore. Giovanni Manna, dirigente del Napoli, ha contattato Mario Giuffredi, procuratore di Di Lorenzo, ribadendo l’intenzione del club di trattenere il giocatore.

Prossimi sviluppi

Un incontro cruciale è previsto tra giovedì e venerdì, subito dopo la presentazione ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, programmata per mercoledì. Durante questo summit, la società azzurra e l’entourage di Di Lorenzo si confronteranno per cercare una soluzione alla situazione.

