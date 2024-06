Spinazzola dice sì al Napoli: i dettagli dell’accordo. Manna ci pensa

Spinazzola vicino al Napoli: Schira rivela l’accordo di un anno con opzione. Conte e Manna riflettono.

Il Napoli si avvicina a un colpo importante per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Leonardo Spinazzola avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in azzurro.

Calciomercato Napoli: l’indiscrezione di Schira su Spinazzola

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha rivelato su X (ex Twitter) un’importante novità sul terzino in uscita dalla Roma. Ecco le sue parole:

“Leonardo Spinazzola ha dato la disponibilità a Napoli di accettare un contratto fino al 2025 con opzione per un ulteriore anno. Conte e Manna riflettono”

Questa dichiarazione di Schira suggerisce che il contratto proposto sarebbe di un anno, fino al 2025, con un’opzione per un’ulteriore stagione a favore del club partenopeo.

Spinazzola, classe 1993, si libererà a parametro zero dalla Roma al termine di questa stagione. Il suo arrivo potrebbe rappresentare un rinforzo di esperienza per la fascia sinistra del Napoli, in linea con le richieste del nuovo allenatore Antonio Conte.

Il direttore sportivo Giovanni Manna vede in Spinazzola un profilo ideale per il calciomercato del Napoli: un giocatore di comprovata esperienza in Serie A, che non avrebbe bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano. Inoltre, il suo arrivo a parametro zero rappresenterebbe un’opportunità interessante dal punto di vista economico.

Nonostante l’accordo sembri vicino, come riportato da Schira, Conte e Manna stanno ancora valutando attentamente l’operazione. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con il Napoli che punta a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

L’arrivo di Spinazzola potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il Napoli, con Conte al timone e una squadra rinnovata pronta a lottare per obiettivi ambiziosi nel prossimo campionato di Serie A.

Restate sintonizzati su napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul possibile arrivo di Spinazzola e sulle altre mosse di calciomercato del Napoli!