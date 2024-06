Napoli in pressing su Hermoso: Filtra una notizia

Napoli vicino a Hermoso: Conte in prima linea. Da risolvere commissioni e dettagli sull’ingaggio.

Il Napoli intensifica gli sforzi per portare Mario Hermoso in azzurro. Il difensore spagnolo è sempre più vicino, ma restano da definire alcuni aspetti cruciali dell’accordo.

Calciomercato Napoli: il punto sulla trattativa Hermoso

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la trattativa tra il Napoli e Hermoso è in fase avanzata. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, il che significa che il club partenopeo deve trovare l’accordo solo sui termini del nuovo contratto.

Tuttomercatoweb rivela:

“Dall’Atletico invece continua ad avvicinarsi Mario Hermoso. Il centrale spagnolo è entrato nell’ultima settimana di contratto con i Colchoneros, da diverso tempo il Napoli lo corteggia, con l’aiuto speciale di Conte con cui ha già avuto dei colloqui privati: l’ostacolo più difficile da superare rimangono le commissioni, oltre a qualche dettaglio sull’ingaggio”.

Hermoso rappresenta un’opportunità interessante per il calciomercato del Napoli. L’arrivo di un difensore centrale di esperienza internazionale potrebbe rafforzare significativamente la retroguardia azzurra in vista della prossima stagione di Serie A.

La dirigenza del Napoli, guidata dal DS Manna, sta lavorando per superare questi ultimi ostacoli e portare Hermoso in azzurro. L’eventuale arrivo del difensore spagnolo sarebbe un chiaro segnale delle ambizioni del club per la prossima stagione.

Restate connessi a napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Hermoso-Napoli e sulle altre mosse di calciomercato degli azzurri!