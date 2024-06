PSG-Kvara, nei prossimi giorni incontro con il Napoli. Il club parigino sicuro di prendere il giocatore – SKY

Il PSG punta Kvaratskhelia con un’offerta shock. Il Napoli prepara il rinnovo. Tutti i dettagli della trattativa che infiamma il calciomercato.

Il calciomercato Napoli si infiamma con una clamorosa indiscrezione di Sky Sport: il Paris Saint-Germain ha messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, attualmente in scadenza di contratto nel 2027, è al centro di una trattativa che promette scintille.

PSG all’assalto di Kvaratskhelia: le ultime da Sky Sport

Secondo Sky, il PSG è pronto a sferrare l’assalto decisivo con una maxi offerta di 100 milioni di euro, con la possibilità di alzare ulteriormente la posta. I francesi sembrano determinati: fonti vicine alla trattativa rivelano che il club parigino “è certo che Kvara andrà a Parigi e sarà un loro giocatore“.

La risposta del Napoli: rinnovo in vista?

Il Napoli, colto di sorpresa, non resta a guardare. Il club azzurro sta programmando un incontro con l’entourage di Kvaratskhelia non appena la Georgia concluderà il suo percorso agli Europei. L’obiettivo è chiaro: presentare una proposta di rinnovo per blindare il gioiello georgiano.

Attualmente, Kvaratskhelia percepisce un ingaggio di circa 1,5 milioni l’anno. Cifre che il Napoli dovrà necessariamente rivedere al rialzo per sperare di trattenere il suo numero 77.

Il PSG gioca d’anticipo: colloqui già avviati?

La situazione si complica ulteriormente per il Napoli. Sky rivela che il padre del calciatore e il procuratore di Kvaratskhelia avrebbero già avuto colloqui durante gli Europei con il PSG. Un dettaglio che potrebbe spostare gli equilibri della trattativa.

I francesi sembrano avere un asso nella manica: “hanno la parola dell’agente di Kvaratskhelia data al PSG”. Una mossa che mette pressione sul Napoli, chiamato ora a giocare in difesa per trattenere il suo talento.

Il futuro di Kvara: una battaglia di mercato

Il Napoli fa muro e non vuole cedere Kvara, puntando tutto sul rinnovo contrattuale. La partita è aperta e promette colpi di scena: da un lato la potenza economica del PSG, dall’altro la volontà del Napoli di costruire un ciclo vincente attorno ai suoi giovani talenti.

Non perdetevi nessun aggiornamento su questa bollente trattativa! Continuate a seguire napolipiu.com per essere sempre informati sulle ultime novità del calciomercato. La saga Kvaratskhelia-PSG è appena iniziata: restate connessi per scoprire come andrà a finire!