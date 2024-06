LDT: “Il Napoli e il Sud vittime di un sistema marcio! Accuse shock su Kvara, Di Lorenzo e Conte”

Un appassionato tifoso del Napoli esprime le sue preoccupazioni sul futuro della squadra e del Meridione. Riflessioni su calcio, politica e società.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro affezionato lettore, che esprime preoccupazioni e frustrazioni riguardo la situazione del Napoli e del Sud Italia. Come sempre, napolipiu.com dà spazio alle voci dei tifosi, nel rispetto della pluralità di opinioni.

LDT, lettere dai tifosi: “ll Sud non potrà mai risorgere con questa classe politica inadeguata. Pensate ai vari Iervolino, Bassolino, De Magistris e, ora, Manfredi che hanno governato Napoli con effetti disastrosi. Gli stolti accusano i napoletani ignorando che è il Nord che attraverso la televisione, la pubblicità e i vari poteri dello Stato ci impone con la forza determinati personaggi e condizioni. Non puoi ribellarti contro chi gestisce il potere: contro i Sistema non puoi fare nulla. Con un SUD senza servizi (Lavoro, Scuole, Sanità, Ferrovie e tanto altro) sei costretto ad emigrare per sopravvivere. E’ una storia che dura da circa due secoli”.

Il tifoso aggiunge: “Quello che vedete col CALCIO NAPOLI è il copione dell’amara realtà italica. Dapprima organizzano tavole rotonde e quadrate esaltando Spalletti per le convocazioni che loro gli hanno imposto salvaguardando gli interessi di Milano e Torino (facendo salire le varie quotazioni di Chiesa e Fagioli che devono vendere e non sono i soli perché ci sono anche gli interisti) e poi scaricano su Di Lorenzo tutte le colpe del fallimento azzurro contro la Spagna.

Il repertorio delle prime donne del giornalismo italico è ben supportato dai guitti coloniali dell’informazione partenopea. Contro Conte è già partito l’attacco con le strumentali polemiche a Di Lorenzo e Kvara. Bruscolotti ha giocato a calcio e scarica su Di Lorenzo tutto il suo ingiustificato rancore, facendolo diventare un capro espiatorio di un fallimento che ha cause a monte: nel sistema italico di calcio.

Perchè non ha accusato Spalletti per i vecchi che ha portato in Germania? Perchè non ha attaccato Di Marco o Chiesa o Fagioli? Perchè non ha contestato a Spalletti l’utilizzazione di Raspadori solo all’81’? Siamo messi male. Contro il Napoli e Conte sono partiti a razzo i coloni dell’informazione napoletana. La vedo dura per Conte e per il Napoli prima ancora di partire”.

La redazione di napolipiu.com ringrazia il lettore per aver condiviso i suoi pensieri. Invitiamo i nostri lettori a continuare questo dibattito nei commenti, mantenendo sempre un tono rispettoso e costruttivo.

Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche calcistiche e sociali toccate nella lettera, vi invitiamo a consultare le nostre sezioni dedicate al calciomercato del Napoli e all’attualità del Sud Italia.

Continuate a seguire napolipiu.com per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti il Napoli e per far sentire la vostra voce!