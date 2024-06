Di Lorenzo vuole andare via, Repubblica: “Il Napoli valuta la possibilità di cederlo all’estero”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, potrebbe lasciare il club azzurro per un’offerta dall’estero: le cifre.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nelle ultime ore, la situazione intorno al futuro di Giovanni Di Lorenzo al Napoli ha preso una svolta significativa. Il difensore azzurro avrebbe manifestato esplicitamente il desiderio di intraprendere una nuova avventura calcistica al di fuori delle mura partenopee, secondo quanto riferito da fonti vicine al giocatore e dello stesso difensore.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha mostrato fermezza nel voler trattenere il giocatore, ritenendolo una pedina fondamentale per il futuro della squadra. Tuttavia, la volontà di Di Lorenzo di cercare nuove opportunità sembra essere irremovibile.

Il giornalista Pasquale Tina del quotidiano La Repubblica ha evidenziato che potrebbe essere imminente un incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e il procuratore di Di Lorenzo, Mario Giuffredi. Tuttavia, al momento, sembra che non ci sia spazio per una mediazione diretta, con il giocatore che sarebbe determinato a esplorare altre possibilità. Ecco quanto si legge:

“Potrebbe esserci un altro incontro tra il direttore sportivo, Giovanni Manna, e il procuratore del capitano, Mario Giuffredi, ma la volontà di Di Lorenzo, al momento, non lascia aperto alcuno spiraglio di mediazione. L’intrigo resta complicato e forse solo un’offerta proveniente dall’estero potrebbe sbloccarlo”.

Un’offerta dall’estero potrebbe sbloccare la situazione

Il nodo cruciale della questione rimane l’eventualità di un’offerta proveniente dall’estero che potrebbe sbloccare la situazione. Secondo le indiscrezioni, il Napoli valuta il giocatore come incedibile, stabilendo un prezzo di partenza non inferiore ai 25 milioni di euro. Tuttavia, non è stata ancora resa pubblica una valutazione ufficiale da parte del club.

“La cifra dovrebbe ovviamente essere alta, non meno di 25 milioni, ma una valutazione ufficiale del Napoli non c’è: Di Lorenzo è stato definito incedibile con una nota ufficiale che ha ricordato il contratto in scadenza nel 2028 Cosa accadrà? Non resta che aspettare, la telenovela continua ancora e per i titoli di coda bisognerà attendere la fine degli Europei, quando Di Lorenzo spiegherà ufficialmente i motivi che lo hanno portato a maturare il proposito di lasciare la maglia azzurra nonostante uno scudetto vinto da protagonista nel 2023 con la fascia di capitano sul braccio”.

La telenovela intorno al futuro di Di Lorenzo dovrebbe proseguire almeno fino alla fine degli Europei, quando il giocatore dovrebbe chiarire ufficialmente le motivazioni che lo hanno spinto a voler lasciare la maglia azzurra nonostante il recente trionfo in campionato come capitano.