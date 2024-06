Di Lorenzo ha chiamato Conte: è sempre più deciso a lasciare il Napoli. La reazione del tecnico azzurro

Il capitano del Napoli Di Lorenzo e il tecnico Antonio Conte si sono sentiti telefonicamente subito dopo la partita persa contro la Spagna.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Dopo la deludente sconfitta dell’Italia contro la Spagna agli EURO 2024, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è nuovamente fatto sentire esprimendosi sul suo futuro in un nuovo colloquio telefonico avuto con il tecnico azzurro Antonio Conte. Il fulcro della chiamata? La volontà nuovamente ribadita da parte di Di Lorenzo di lasciare il Napoli.Una dichiarazione già precedentemente rafforzata da una richiesta ufficiale di trasferimento prima dell’ultima partita di campionato contro il Lecce, in cui ha dichiarato: “Grazie, vado via, il mio ciclo è finito”.

Un nuovo colloquio Di Lorenzo-Conte

Ma Antonio Conte, come sostenuto anche dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non sembra essere incline a perdere uno dei suoi punti fermi difensivi. Dopo la recente sconfitta dell’Italia per mano degli spagnoli, Di Lorenzo ha contattato Conte direttamente per esprimere nuovamente il suo desiderio di cambiare aria una volta terminati gli Europei e iniziata la finestra di mercato. Un “nuovo confronto telefonico” che ha evidenziato la posizione ferma di entrambi gli uomini.

Il Corriere ci informa di come Conte abbia ribadito l’importanza cruciale di Di Lorenzo nel progetto tecnico del Napoli, sottolineando la sua irrinunciabilità sia in campo che nello spogliatoio. L’allenatore ha confermato il suo impegno nel mantenere il giocatore all’interno della squadra, nonostante i suoi desideri di partire. Ecco quanto si legge:

“Giovanni Di Lorenzo e Antonio Conte si sono sentiti di nuovo. Stavolta è stato il difensore a chiamare l’allenatore del Napoli dopo la gara contro la Spagna. Un nuovo confronto telefonico per ribadirsi concetti già chiari. Ognuno è rimasto fermo sulle proprie posizioni. Il capitano del Napoli ha espresso di nuovo la sua volontà, quella di andare via, di ripartire da un’altra squadra non appena si concluderà l’Europeo e sarà tempo di pensare solo al mercato”.

Insomma, una situazione destinata a evolversi ulteriormente soprattutto dopo la fine di questi Europei.