Napoli su Vitor Roque: Il Talento del Barcellona nel Mirino di Conte

Il Napoli di Antonio Conte sembra aver messo gli occhi su un nuovo talento. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, gli azzurri sarebbero molto interessati a Vitor Roque, giovane attaccante brasiliano attualmente in forza al Barcellona.

Chi è Vitor Roque?

Vitor Roque è un attaccante brasiliano classe 2005, arrivato al Barcellona dall’Atletico Paranaense per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Considerato uno degli astri nascenti del calcio carioca, la sua prima stagione in Spagna non è stata semplice. L’ex allenatore Xavi lo ha utilizzato appena 16 volte, nelle quali ha segnato 2 gol.

Il Costo e le Prestazioni di Vitor Roque

Il Barcellona ha investito pesantemente su Roque, con 30 milioni di euro fissi più 31 milioni di bonus, per un totale potenziale di 61 milioni di euro. Nonostante l’importante investimento, Roque ha avuto poche opportunità, con solo due partite da titolare in Liga e nessuna presenza in Champions League. Ad aprile, ha giocato soltanto 62 minuti.

L’Interesse del Napoli e la Concorrenza

Il Napoli non è l’unico club interessato a Vitor Roque. Anche Porto e Atletico Madrid hanno chiesto informazioni. Inoltre, il Manchester United starebbe seguendo con attenzione il giovane brasiliano.

La Posizione del Barcellona

Il club blaugrana vorrebbe valutare il calciatore con il nuovo allenatore Flick, ma non disdegnerebbe eventuali offerte. Gli spagnoli si aspettano una telefonata di Manna o Antonio Conte per discutere un eventuale prestito o un’offerta definitiva.

Le Dichiarazioni dell’Agente

L’agente di Vitor Roque, Andrey Cury, ha rilasciato dichiarazioni significative a RAC1: “Vitor ha bisogno di minutaggio. Abbiamo rifiutato offerte di ingaggio doppie rispetto a quanto percepisce al Barcellona. Se non riuscirà ad imporsi, dovremo valutare altre soluzioni, ma non in prestito.”

Il futuro di Vitor Roque è ancora incerto, ma il Napoli sembra pronto a fare la sua mossa per assicurarsi questo promettente talento brasiliano.

