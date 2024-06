Marsiglia e Lione su Lindstrom, respinta offerta ufficiale: il Napoli non vuole svalutarlo

Il Napoli non vuole svalutare Jesper Lindstrom nonostante una stagione non proprio al massimo con la maglia azzurra.

L’attaccante danese Jesper Lindstrom, nonostante una prima stagione deludente in maglia azzurra, rimane un asset di valore per il club partenopeo. Nonostante le voci di un possibile trasferimento, il Napoli ha respinto un’offerta ufficiale proveniente dal Lione, confermando il proprio impegno nel valorizzare l’investimento fatto un anno fa.

Rifiutata offerta ufficiale del Lione

Lindstrom, acquistato per una cifra record durante la scorsa sessione estiva di mercato, ha faticato a trovare spazio nel roster del Napoli e, quando ha giocato, non è riuscito a integrarsi completamente con la squadra. Nonostante ciò, il talento del giocatore ha catturato l’interesse di club francesi come il Marsiglia e il Lione, con quest’ultimo club che ha formulato un’offerta di prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi, il Napoli ha rifiutato l’offerta del Lione, preferendo non svalutare Lindstrom, considerato ancora parte integrante dei piani futuri della squadra. Il club partenopeo ha chiarito la sua posizione, sottolineando l’importanza di proteggere l’investimento significativo fatto per il giocatore danese. Ecco quanto si legge:

“Marsiglia e Lione hanno invece messo gli occhi su Lindstrom ma l’intenzione del club è quella di non svalutare quello che rappresenta un investimento da 30 milioni fatto soltanto un anno fa. Il Lione c’ha provato con un prestito con diritto di riscatto, ma a una cifra che non ha soddisfatto il Napoli”.