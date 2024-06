L’ex vice di Conte alla Juventus: “Metodo di lavoro? Il suo approccio è noto per essere estremamente esigente”

L’ex vice di Conte, Angelo Alessio, ha gettato luce su alcune dinamiche che delineano il futuro del Napoli sotto la gestione del tecnico.

Durante un’intervista esclusiva a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, l’ex storico vice di Antonio Conte alla Juventus, Angelo Alessio, ha svelato dettagli fondamentali sul metodo di lavoro di Conte. “Il suo approccio è noto per essere estremamente esigente”, ha affermato Alessio, “il gioco di Conte richiede preparazione intensa e disciplina. Non si tratta solo di fisico, ma di un impegno totale che si estende anche al di fuori del campo”.

Secondo Alessio, il tecnico non si limiterà solo alle questioni tecniche, ma assumerà una responsabilità globale. “De Laurentiis ha scelto Conte perché conosce il suo modo di operare e gli ha dato carta bianca”, ha spiegato Alessio. “Conte avrà voce in capitolo nella selezione dei giocatori, che saranno scelti in base alla loro idoneità al sistema di gioco di Conte, come accadde con calciatori come Giaccherini ed Estigarribia alla Juventus”.

L’elemento più sorprendente emerso dall’intervista è stato il metodo di Conte nel coinvolgere personalmente i giocatori nel suo progetto. “Conte chiamerà i calciatori direttamente”, ha rivelato Alessio, “per assicurarsi che siano completamente investiti nell’obiettivo comune. È un approccio che ha dato frutti in passato e che mira a massimizzare il potenziale di ogni giocatore”.

Con il Napoli che si prepara a una nuova stagione sotto il comando di un allenatore noto per il suo rigore e la sua ambizione, le aspettative sono alte tra i tifosi. Il futuro della squadra dipenderà non solo dalle abilità sul campo, ma anche dalla capacità di Conte di plasmare un gruppo coeso e determinato verso il successo.