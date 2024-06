Caprile entusiasta di incominciare la stagione col Napoli: “Non vedo l’ora di lavorare con Conte”

Elia Caprile è entusiasta di cominciare a lavorare con Antonio Conte. Le sue parole rilasciate al quotidiano Tuttosport.

Il portiere Elia Caprile, fresco di stagione con l’Empoli, si prepara a unirsi al Napoli con grande entusiasmo e determinazione. In un’intervista esclusiva a TuttoSport, Caprile ha espresso la sua attesa di lavorare con il nuovo allenatore Antonio Conte, sottolineando il suo desiderio di crescere e di conquistare un posto importante nel club partenopeo.

Parlando dell’opportunità di essere allenato da Antonio Conte, Caprile si è mostrato fiducioso: “Sono impaziente di conoscerlo. Mi hanno raccontato che è molto esigente, ma su questo andiamo d’accordo. Io sono il primo critico di me stesso e mi impegno ogni giorno per fare sempre meglio”.

Caprile ha anche commentato il ritorno in azzurro del suo ex compagno Folorunsho, sottolineando il grande campionato che il centrocampista ha disputato con il Verona e la sua meritata convocazione in nazionale.

Caprile, che ha indossato il numero 25 con l’Empoli, ha rivelato il significato speciale di questo numero per lui: “Io sono nato il 25 agosto e mio fratello Jacopo il 25 aprile. Non mi dispiacerebbe tenerlo anche al Napoli”. Il portiere ha sottolineato il legame emotivo che ha avuto con il numero durante la sua carriera.