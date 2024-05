Alvino: “Caprile torna al Napoli. Vi svelo un retroscena sul Bari”

Carlo Alvino ha rivelato un curioso retroscena su Elia Caprile, giovane portiere di proprietà del Napoli in prestito all’Empoli.

NAPOLI. Il futuro della porta del Napoli potrebbe essere già scritto e avere il nome di Elia Caprile. È quanto emerge dalle parole di Carlo Alvino, n ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Alvino ha svelato un curioso retroscena sul giovane estremo difensore azzurro, di proprietà del club partenopeo ma in prestito all’Empoli.

“Il Napoli ha fatto una scelta sul ruolo del portiere: riportare Caprile dall’Empoli” ha esordito Alvino.

Caprile, classe 2001, si è messo in mostra con un’ottima stagione in prestito all’Empoli, attirando le attenzioni di tanti addetti ai lavori. Per Alvino però non ci sarebbero dubbi: “Lo riporterei subito a Napoli“.

Il giornalista ha poi raccontato un retroscena che risale a qualche anno fa: “Ricordo la notizia dell’interesse del Bari per Caprile. La seppi durante una Diretta Azzurra, quando ospitai il presidente della Pro Patria dove giocava prima. Ci disse che al ragazzo sarebbe piaciuto un giorno venire a Napoli. Dopo settimane uscì la notizia che il Bari, quindi il Napoli, era sulle sue tracce“.

Un presagio che pare avverarsi ora, con il ritorno di Caprile per difendere la porta della squadra della sua città. Alvino si è poi soffermato sulla difficoltà di lanciare i giovani in Italia: “Facciamo fatica a dare spazio ai giovani nel calcio. Caprile ne è l’esempio virtuoso“.

Che sia arrivato dunque il momento del lancio definitivo per il portiere azzurro? Le valutazioni del club e del nuovo allenatore saranno decisive, ma Alvino non ha dubbi: riportare subito Caprile sarebbe la scelta giusta.