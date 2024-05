Sparnelli annuncia: “Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Ora vogliamo vincere”

L’ex addetto stampa del Napoli, Massimo Sparnelli, è convinto che Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli e rilancia la notizia sui social.

La ricerca del prossimo allenatore del Napoli sembra essere una telenovela senza fine, con tanti nomi accostati alla panchina azzurra. Tuttavia, l’ex addetto stampa del club campano, Massimo Sparnelli, sembra avere le idee chiare da tempo: secondo lui, il nuovo mister sarà Antonio Conte.

Sparnelli rilancia: “Conte è il nuovo allenatore del Napoli”

Sparnelli aveva lanciato questa indiscrezione già il 4 aprile scorso e, nonostante lo scetticismo di molti, ha recentemente ribadito la sua convinzione sui social. In un post su Facebook, il giornalista ha scritto: “Tra pochi giorni dovrò mettere parecchie camicie di forza. Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Grande mister, vogliamo vincere“.

Il riferimento alle “camicie di forza” è una risposta colorita a tutti coloro che continuano a mettere in dubbio la notizia rivelata da Sparnelli. L’approdo di Conte sulla panchina del Napoli, inizialmente considerato quasi impossibile, sembra ora diventare più probabile alla luce degli ultimi movimenti di mercato.

Gian Piero Gasperini, uno dei principali candidati, è propenso a continuare la sua avventura all’Atalanta dopo aver parlato con la famiglia Percassi. Se l’attuale tecnico della Dea dovesse effettivamente dire no al Napoli, la strada per Conte potrebbe essere spianata.

Sparnelli, che conosce bene i meccanismi del club azzurro avendone fatto parte in passato, sembra convinto che sarà l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana a guidare il Napoli nella prossima stagione. L’obiettivo, come dichiarato dallo stesso giornalista, è quello di “vincere”, un compito ambizioso che potrebbe essere affidato a un allenatore carismatico e vincente come Conte.