KISS KISS – De Laurentiis ha il sì di Conte: Accordo su ingaggio, staff e progetto

Secondo le ultime indiscrezioni di Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con Antonio Conte per la panchina azzurra.

Il valzer delle panchine è entrato nel vivo e il Napoli sembra avere già opzionato un nome di primo piano per la successione a Calzona. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti raggiunto un accordo di massima con Antonio Conte per la prossima stagione.

Un vero e proprio colpo di scena, visto che il nome di Conte non era stato ancora accostato con insistenza alla panchina azzurra. Il presidente partenopeo si sarebbe però mosso per tempo, riuscendo a strappare il sì dell’ex CT della Nazionale italiana.

“De Laurentiis ha in tasca il sì di Conte – ha rivelato De Maggio – Non è un piano B a Gasperini, ma una pista parallela. Il patron si è mosso per tempo e ha parlato con Conte, strappandogli una promessa”.

Secondo le indiscrezioni, i due si sarebbero già confrontati su tutti gli aspetti dell’eventuale accordo: “Si è parlato di durata, parametri economici, ingaggio, staff, numero di collaboratori e progetto tecnico”.

Un’intesa di massima, insomma, sulla quale Conte avrebbe già detto sì. Una notizia che potrebbe far esplodere di gioia i tifosi azzurri, stanchi di aspettare la decisione di Gasperini sull’eventuale successione a Spalletti.

Conte rappresenterebbe una soluzione di primissimo livello, con la sua fama di vincente e la capacità di plasmare squadre toste e compatte. La sua nomina potrebbe però non essere così scontata.

Secondo Radio Kiss Kiss restano infatti valide anche le piste che portano a Vincenzo Italiano della Fiorentina e Stefano Pioli, appena annunciato separato dal Milan. A De Laurentiis la scelta dell’erede migliore, potendosi permettere di pescare dal meglio possibile.