Gasperini dice no al Napoli: ha deciso di restare e rinnovare con l’Atalanta

Gian Piero Gasperini ha sciolto le riserve sul suo futuro: niente Napoli, l’allenatore ha scelto di rimanere all’Atalanta rinnovando il contratto.

La telenovela sul futuro di Gian Piero Gasperini sembra essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’allenatore di Grugliasco avrebbe deciso di restare all’Atalanta e rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 dopo un incontro con il presidente Percassi.

Un vero e proprio colpo di scena, visto l’insistente corteggiamento del Napoli nelle scorse settimane. Il patron De Laurentiis aveva individuato in Gasperini l’uomo giusto per riportare gli azzurri ai fasti della scorsa stagione. Telefonate e contatti serrati con l’allenatore e il neo ds Manna per provare a convincerlo.

Alla fine però Gasperini, “l’uomo che ha condotto l’Atalanta sul tetto d’Europa“, avrebbe scelto di rimanere nell’ambiente che lo “adora per quanto fatto in questi otto anni“. Il legame speciale con Bergamo e il progetto ambizioso della Dea avrebbero prevalso sull’affascinante proposta partenopea.

SportMediaset svela alcuni retroscena: “Dall’incontro con Percassi filtra l’indiscrezione che Gasp abbia deciso di restare rinnovando il contratto, nonostante dal Golfo di Napoli fossero arrivate telefonate di De Laurentiis e Manna che lo avevano scelto come nuovo allenatore“.

Gasperini avrebbe ottenuto rassicurazioni sul mercato e la volontà di non smantellare la rosa. Un anno cruciale con il ritorno in Champions e l’obiettivo di puntare in alto in campionato con qualche innesto di livello.

A riprova che la fumata bianca sia vicina le parole di Antonio Percassi: “Futuro di Gasperini? Sta andando tutto bene, dobbiamo solo vederci ancora ma non c’è problema“. Smentite dunque le voci sul possibile approdo di Gasperini a Napoli.