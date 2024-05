Offerta monstre del PSG per Kvaratskhelia: la decisione di De Laurentiis

Il PSG ha messo nel mirino il talento del Napoli Kvaratskhelia provando a tentare il patron De Laurentiis con un’offerta senza precedenti.

Il Paris Saint-Germain ha fatto un’offerta importante per Khvicha Kvaratskhelia, ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di respingere l’offerta, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Kvaratskhelia, legato al Napoli fino al 2027, è stato oggetto di interesse da parte di vari club internazionali, ma il PSG ha fatto un passo avanti offrendo una somma impressionante per accaparrarsi il suo talento. Tuttavia, De Laurentiis ha ritenuto che l’offerta parziale non fosse sufficiente, valutando il giocatore non meno di 150 milioni.

Attualmente, il presidente azzurro sta negoziando il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia con l’agente Mamuka Jugeli, ma le trattative sono ancora in corso. Mentre il Napoli ha offerto un nuovo contratto con un salario di base di quattro milioni più bonus, l’entourage del giocatore chiede almeno cinque milioni di base.

In caso di partenza di Kvaratskhelia, il Napoli sembra avere già individuato il suo sostituto ideale. Si tratta di Albert Gudmundsson del Genoa, un giocatore con caratteristiche simili che potrebbe integrarsi perfettamente nel sistema di gioco della squadra azzurra.

Il futuro di Kvaratskhelia rimane incerto, ma una cosa è certa: il Napoli è determinato a non privarsi facilmente di uno dei suoi gioielli più preziosi, e De Laurentiis è pronto a difendere il proprio patrimonio con tutte le sue forze.