Hamsik difende Calzona: “Ha dato il 120% a Napoli, pressione enorme su di lui”

Marek Hamsik, membro dello staff tecnico della Slovacchia, ha parlato dell’attuale situazione dell’allenatore Francesco Calzona al Napoli.

NAPOLI. Francesco Calzona vive settimane da separato in casa col Napoli. L’allenatore è infatti atteso dalle dimissioni a fine stagione dopo una deludente annata culminata con l’eliminazione dall’Europa. In suo soccorso arriva Marek Hamsik, vecchia conoscenza del calcio partenopeo e oggi nello staff della nazionale slovacca guidata proprio da Calzona.

“So che è sotto un’enorme pressione a Napoli per i risultati negativi – le parole di Hamsik ai media slovacchi – Ma penso possa gestirla e non vede l’ora di venire al raduno con la nostra Nazionale”. Un’uscita a metà tra la solidarietà al collega e l’ammissione delle difficoltà dell’ex compagno.

Calzona infatti sembrava essere la scommessa giusta per riportare il Napoli in Europa, obiettivo fallito come ricorda Hamsik: “È andato lì per riconquistare un posto nelle coppe, purtroppo non ci è riuscito e la piazza è delusa. I tifosi e la società si aspettano sempre i traguardi più alti”.

L’ex capitano azzurro prova a smorzare le critiche: “So che Calzona ha dato il 120%, ha provato in ogni modo a invertire la rotta ma poi molto dipende da cosa i giocatori fanno in campo”. Parole che certificano il divorzio tra l’allenatore e la squadra.

Del resto il Napoli si sta già muovendo per il dopo Calzona: “Stanno vagliando diversi nomi per il nuovo tecnico” rivela Hamsik. Il futuro dell’attuale allenatore sembra ormai essere solo in nazionale, dove Marek potrà essere un prezioso alleato dopo l’esperienza negativa in azzurro.