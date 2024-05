Quando Gasperini rischiò di mandare Maradona in ospedale con un pugno

Gian Piero Gasperini, da giocatore del Pescara, colpì involontariamente Maradona durante una partita contro il Napoli.

Quante volte avrete sentito parlare di calci, spinte e persino testate tra giocatori in campo. Ma un vero e proprio pugno sferrato da un calciatore contro Diego Armando Maradona? Questa è una storia davvero incredibile.

Era il campionato 1988/89 e il Pescara affrontava il Napoli del “Pibe de Oro”. Durante un’azione di gioco, l’attaccante Gian Piero Gasperini entrò in collisione con Maradona e, senza nemmeno rendersene conto sul momento, lo colpì in pieno volto con un violento sventolamento del braccio.

Il “Diez” argentino crollò a terra rantolante, con una vistosa ferita sanguinante al labbro. Uno scenario da incubo per i tifosi napoletani che videro la loro divinità del pallone accasciarsi in quel modo. Maradona dovette abbandonare momentaneamente il campo per ricevere le cure mediche necessarie, con tanto di 4 punti di sutura per rimediare al taglio.

Negli stadi e sulle radio un’ondata di indignazione si abbatté su quel “villain” di Gasperini, reo davanti agli occhi dei tifosi per aver osato sfiorare con un pugno il volto del loro idolo. “Giorni terribili, non mi facevano chiudere occhio. Ricevetti insulti di ogni tipo” avrebbe ricordato anni dopo l’attuale allenatore dell’Atalanta.

Per fortuna si trattò soltanto di un incidente di gioco, come ammise poi lo stesso Gasp: “Non lo feci apposta ovviamente, ma capisco l’ira dei tifosi napoletani. Per loro Maradona era come San Gennaro.”

Un episodio che rimarrà impresso come una delle pagine più folli e al contempo divertenti della leggendaria carriera del “Pibe de Oro”. Chissà se oggi i tifosi azzurri si ricordano ancora di quel pomeriggio in cui il loro dio del calcio fu quasi mandato in ospedale da un umile avversario.

Quel Gasperini, oggi potrebbe diventare allenatore del Napoli e scendere in campo nello stadio dedicato proprio a Maradona.