Gasperini vicino al Napoli, ha rifiutato offerte da top club

Gian Piero Gasperini sembra sempre più vicino al Napoli. Il tecnico ha rifiutato proposte da club di Premier League, Arabia Saudita e Benfica, lasciando aperta solo l’ipotesi azzurra.

NAPOLI. Il futuro di Gian Piero Gasperini sembra essere sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’attuale allenatore dell’Atalanta starebbe valutando con grande attenzione la proposta del club partenopeo, al punto da aver già rifiutato offerte allettanti provenienti da altri importanti club.

In particolare, Gasperini avrebbe declinato le proposte di due squadre della Premier League, di un club dell’Arabia Saudita e del Benfica. Questa scelta lascia intendere che, nel caso in cui decidesse di lasciare Bergamo, la sua unica destinazione sarebbe il Napoli.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha fornito ulteriori dettagli nel corso della trasmissione Radio Goal: “Se hanno già bloccato Gasperini, allora chapeau a De Laurentiis. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, mi rasserenano su tutto. Il Napoli ha espresso in modo chiaro e diretto il suo totale gradimento a Gasperini.”

De Maggio ha poi aggiunto: “Domani Gian Piero Gasperini darà una risposta a questo gradimento. Dovesse essere positiva, allora il Napoli lo metterebbe subito sotto contratto. Se dovesse essere negativa la sua risposta, il Napoli si è mossa in parallelo su un’altra pista. Il Napoli ha il sì di Antonio Conte.”

La scelta di Gasperini sembra essere arrivata a un bivio decisivo. Dopo otto anni di successi all’Atalanta, il tecnico di Grugliasco potrebbe essere tentato dall’idea di intraprendere una nuova avventura e guidare un club ambizioso come il Napoli, reduce dalla conquista dello Scudetto.

De Maggio ha poi concluso con una nota positiva: “Il Napoli s’è mosso benissimo, aspetta domani Gasperini e sabato decide. Se Gasperini sceglie di restare a Bergamo, il Napoli è nelle condizioni di portare domani sera Antonio Conte. Vi do un’altra buona notizia, Manna e l’allenatore che arriverà, avuti i parametri economici da De Laurentiis, avranno pieni poteri assoluti sull’area sportiva.”

Il futuro della panchina del Napoli sembra dunque essere nelle mani di Gasperini. Se il tecnico accetterà la proposta azzurra, il club potrà dare il via a un nuovo ciclo ambizioso. In caso contrario, l’alternativa Antonio Conte rappresenterebbe comunque un colpo di grande prestigio per il presidente De Laurentiis.