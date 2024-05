Napoli, l’offerta a Gasperini: contratto triennale per riportare gli azzurri in alto – Repubblica

Il Napoli ha messo sul piatto un’offerta triennale per convincere Gian Piero Gasperini a diventare il nuovo allenatore. Il tecnico è tentato dall’idea di riportare il club ai vertici.

Il Napoli ha le idee chiare per il futuro e ha individuato in Gian Piero Gasperini l’allenatore ideale per guidare la squadra verso nuovi traguardi. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club azzurro avrebbe messo sul piatto un’offerta contrattuale triennale per convincere il tecnico dell’Atalanta a sposare il progetto partenopeo.

Gasperini, dopo otto anni di successi a Bergamo, sembra essere tentato dall’idea di intraprendere una nuova sfida e riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’allenatore di Grugliasco ha lasciato aperta più di una speranza sul possibile approdo in Campania, nonostante il contratto in essere con l’Atalanta fino al 2025.

“Se il presidente Percassi lo ha confermato in virtù di un contratto fino al 2025, il diretto interessato è aperto all’ipotesi dell’addio perché tentato dal Napoli e dalla sfida di riportare in alto questa squadra,” scrive Repubblica.

Gasperini, nella sua carriera, ha sfiorato solo una volta l’opportunità di guidare un grande club, con la breve parentesi all’Inter. Ora, potrebbe finalmente coronare questo desiderio e cimentarsi in una nuova avventura ad altissimo livello, dopo i successi ottenuti con l’Atalanta, culminati con la storica vittoria dell’Europa League.

Secondo le indiscrezioni, il tecnico incontrerà a breve il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, per comunicare la sua scelta definitiva. La società bergamasca, ovviamente, proverà a trattenerlo proponendogli un nuovo contratto per proseguire il ciclo vincente insieme. Tuttavia, il Napoli sembra fiducioso di poter spuntarla, forte dell’offerta triennale che avrebbe messo sul piatto.

L’arrivo di Gasperini sulla panchina del Napoli rappresenterebbe un’iniezione di entusiasmo e ambizione per il club partenopeo, desideroso di dare continuità al percorso intrapreso con la conquista dello Scudetto. Il tecnico, con la sua esperienza e la sua capacità di costruire squadre competitive, potrebbe essere l’uomo giusto per riportare gli azzurri ai vertici del calcio italiano e proiettarli verso nuovi traguardi anche in Europa.