Napoli, Gasperini è combattuto! De Laurentiis ha quattro motivi per preferire Italiano

Gasperini è combattuto sul suo futuro, Aurelio De Laurentiis sembrerebbe preferire Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli.



Mentre Gian Piero Gasperini vive ore di riflessione sul suo futuro, diviso tra l’Atalanta e la corte del Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato la sua prima scelta per la panchina azzurra: Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbero almeno quattro motivi convincenti che spingerebbero il patron partenopeo a preferire l’attuale allenatore della Fiorentina rispetto a Gasperini.

1. Italiano è il pupillo di De Laurentiis

Vincenzo Italiano è considerato il “pupillo” di De Laurentiis, il candidato che più stuzzica le ambizioni del presidente azzurro. Un fattore non trascurabile nelle valutazioni del numero uno del Napoli.

2. Ingaggio più abbordabile

A differenza di Gasperini, legato da un contratto da 4 milioni di euro a stagione con l’Atalanta, Italiano ha attualmente un ingaggio più contenuto con la Fiorentina, nell’ordine dei 2 milioni di euro. Un aspetto economico rilevante per le casse del club partenopeo.

3. Gioco con la difesa a 4

Sotto l’aspetto tattico, Italiano rappresenterebbe una sorta di continuità rispetto al recente passato del Napoli. Il suo marchio di fabbrica è infatti il gioco con la difesa a 4, mentre Gasperini predilige il 3-5-2 con tre centrali e due esterni a tutta fascia.

4. Facile da liberare dalla Fiorentina

Infine, un fattore non trascurabile riguarda la facilità con cui Italiano potrebbe liberarsi dalla Fiorentina. Nonostante il contratto in scadenza preveda un’opzione di rinnovo unilaterale per il club viola, esiste una clausola da 1 milione di euro che consentirebbe all’allenatore di svincolarsi.

Insomma, tra stima personale, fattori economici, tattici e contrattuali, Vincenzo Italiano sembrerebbe avere una corsia preferenziale rispetto a Gasperini nelle gerarchie di De Laurentiis. Certo, l’esito della riflessione del tecnico di Grugliasco potrebbe ancora riaprire i giochi, ma al momento Italiano è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Napoli.